Coronavirus, Comune di Prato promuove incontro dirigenti scolastici-Asl

La circolare diramata ieri, sabato 1 febbraio, dal ministero della Salute per le scuole di ogni ordine e grado pur non prevedendo nessun provvedimento specifico per gli studenti rientrati da assenze per motivi di viaggio invita gli insegnati a monitorare eventuali sintomi. Per dare un supporto alle scuole, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale e per poter fornire informazioni dirette l'Amministrazione comunale sta organizzando per i prossimi giorni un incontro tra i dirigenti e la Asl, ricevendo l'immediata disponibilità del dottor Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione. L'incontro sarà l'occasione per poter rispondere a qualsiasi dubbio e richiesta di informazioni da parte delle scuole.

Ricordiamo che l'Amministrazione comunale di Prato è in costante contatto con la Asl, la Regione, al Prefettura e il consolato cinese. Inoltre domani il sindaco incontrerà il ministero della Salute Roberto Speranza in visita a Careggi per parlare della sanità toscana. Sarà l'occasione per un nuovo aggiornamento sulla situazione.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa

