Firenze Home TexStyle ha accolto alcune tra le più prestigiose aziende del settore tessile e biancheria per la casa. Tra gli 82 espositori italiani e internazionali che hanno partecipato colorando con fantasie di tessuti il padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, abbiamo incontrato Patrizio Galeassi di Pistoia, che confeziona biancheria da 57 anni, ed è il patron di Villaflorence.

Lenzuola, piumini, spugne, tovaglie e copriletti in materiali pregiati quali cotone, pizzi, jaquard, voile e satin, pensati per un target molto alto. Villaflorence, è il risultato del lavoro di Petrassi che ha mosso i suoi primi passi nel settore nel 1963. L'azienda dal 1990 ha iniziato a frequentare fiere internazionali iniziando a godere del consenso presso una esigente clientela internazionale che richiede articoli sempre più di alta qualità. I mercati di riferimento sono la Russia e la Cina, ma soprattutto il mercato Arabo e i Paesi del Golfo Persico.

Patrizio Galeassi ha le idee molto chiare e la sua azienda è a vocazione internazionale, quindi per il patron di Villaflorence è fondamentale il mercato estero. Per questo ha scelto di tornare a Firenze per seguire la rinascita della Fiera sin dallo scorso anno. Frase chiave è 'buyer esteri'. "La clientela straniera è quella che dà lustro alla fiera e che la farà sviluppare, dandole importanza - afferma Galeassi-. Firenze è una città conosciuta in tutto il mondo in cui tutti vengono molto volentieri e l'organizzazione deve essere orientata a far crescere sempre più la clientela estera. "

Chiarastella Foschini

