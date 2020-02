I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 00:30 di oggi (domenica 2 febbraio) nel comune di Firenze, in Via Cittadella, per una fuga di gas sotto la sede stradale. I pompieri hanno garantito la sicurezza durante le operazioni di ricerca e riparazione della tubazione effettuata dal personale di Toscana Energia. L’intervento si è concluso alle ore 4:30.

