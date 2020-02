Home TexStyle, tessuti preziosi ed ecosostenibilità per Angelo Carillo & C

Tra gli stand presenti alla Fortezza da Basso nella Firenze Home TexStyle, la fiera del tessile attiva fino a lunedì 3 febbraio, spuntano tra gli 82 espositori presenti i tendaggi e la biancheria per la casa di Angelo Carillo & C, azienda storica nel settore tessile.

Dall'interporto di Nola, in Campania, la casa produttrice leader di tessuti prestigiosi per l'arredo è volata fino a Firenze per esporre i propri prodotti.

L'azienda è presente con una installazione contemporanea nell'area Green Hub, per testimoniare il suo impegno per un mondo ecosostenibile. Tessuti riciclati dalla plastica e coltivazioni bio qui fanno tendenza.

Con Gonews.it abbiamo intervistato Alessandro Carillo che insieme ai fratelli Giuseppe e Antonio, sono i proprietari dell'azienda che opera almeno da 50 anni nella realizzazione di biancheria per la casa, tessuti per l'arredamento e tendaggi.

Come ha spiegato Alessandro Carillo, nello stand della fiera fiorentina sono presenti entrambe le tipologie di prodotti realizzate dall'azienda. "Per quanto riguarda la biancheria troviamo Reevèr e Riviera, i nostri due brand di punta distribuiti nel retail, sia diretto che indiretto. Reevèr è il top di gamma - ha continuato il proprietario - ha un design molto ricercato, tessuti virtuosi come il raso ed il velluto. Tutto il brand è prodotto Made in Italy e completamente confezionato in Italia. Anche i disegni sono realizzati nel nostro ufficio stile, con sede a Nola". Si tratta quindi di "un prodotto Angelo Carillo originale al 100%, creato da noi dal progetto fino alla produzione." Per le sue caratteristiche prestigiose "Reevèr ha un posizionamento molto alto, in termini di prezzo e distribuzione".

Il secondo marchio esposto è Riviera. Alessandro Carillo lo ha descritto come "un brand un po' più ampio, che abbraccia una fascia di prezzo più accessibile". Lo stile e il design sono sempre frutto delle menti creative che hanno sede nell'azienda di Nola, nell'ufficio stile. "Anche questo brand viene distribuito nei punti vendita al dettaglio, diretti e indiretti, con un ampio assortimento. L'ambiente principale è il letto ma ovviamente ricopre tutta la parte di spugna, intesa come articoli per il bagno, accappatoi e asciugamani".

L'azienda Carillo è tornata a mettere in mostra i propri prodotti a Firenze perché, come ha dichiarato il proprietario Alessandro: "Questa era una fiera storica e un punto di riferimento. L'anno scorso abbiamo avuto ottimi risultati e quindi anche per quest'anno abbiamo deciso di ripetere l'evento".

L'E-Commerce di Angelo Carillo & C è disponibile sul sito www.angelocarillo.com

Margherita Cecchin

