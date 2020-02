Impresa sfiorata per Gialloblu Castelfiorentino con Siena

Impresa sfiorata e Gialloblu Castelfiorentino ad un passo dal colpaccio: 54-64 il finale al PalaBetti dove la capolista Libero Basket Siena si è confermata la prima della classe, ma per farlo ha dovuto lottare fino la 40′ contro un Gialloblu che soltanto sulla sirena ha alzato le mani.

Buonissima prestazione per la truppa castellana che, guidata da Luca Baragatti (al timone in sostituzione di Luigi Vertaldi costretto a scontare due turni di squalifica), ha saputo stare al passo con la capolista per tutta la durata del match.

Approccio ottimo quello gialloblu: primo quarto con le squadre che viaggiano a braccetto e con il tabellone che al 10′ segna 19-20. Nella seconda frazione Siena prende qualche possesso di vantaggio, che poi saprà amministrare, ma Caggiano e compagni restano al passo: 30-37 all’intervallo lungo. Il botta e risposta prosegue nella ripresa, con la capolista capace di difendere il vantaggio accumulato dagli attacchi castellani, così al 30′ il divario resta invariato: 43-50. Nell’ultimo quarto i gialloblu mantengono aperti i giochi, ma sul finale Siena allunga e difende la vetta.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – LIBERO BASKET SIENA 54-64

Parziali: 19-20, 30-37 (11-17), 43-50 (13-13), 54-64 (11-14)

Tabellino: Buti 9, Sollazzi, Pratelli 1, Cicilano 11, Meoni 6, Caggiano 15, Cavini, Turini 6, Montagnani, Talluri ne, Ciampolini 6. All. Baragatti.

Arbitri: Buono di Chiusi, Raspanti di Montepulciano.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

