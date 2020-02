Lavori a Santa Croce, cambia la viabilità in centro

A Santa Croce sull'Arno dalle ore 08:30 di martedì 4 febbraio 2020, e fino al completamento dell'intervento, previsto entro le 18:00 della medesima giornata, per lavori di riparazione della conduttura idrica, verrà chiuso al transito il tratto di via dei Mille compreso tra via del Risorgimento e via di Pelle. I veicoli circolanti in via dei Mille potranno raggiungere via di Pelle seguendo il percorso alternativo formato da via del Risorgimento-via Pisacane, che subirà una temporanea inversione del senso di marcia; il percorso alternativo sarà opportunamente segnalato. In caso di condizioni meteorologiche avverse i lavori saranno eseguiti mercoledì 5 febbraio con le stesse modalità e negli stessi orari.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno