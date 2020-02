Mancato rispetto delle norme di sicurezza, sanzionato locale in Valdarno

Carabinieri in azione in un locale del Valdarno aretino. I militari, assieme a funzionari dell'ispettorato del lavoro e di personale vigili del fuoco, si sono introdotti in uno stabile con alta concentrazione di giovani. Non ci sono stati problemi per quanto concerne la somministrazione di alcolici a minorenni, mentre si è registrata un'inadeguatezza a livello amministrativo.

Non erano state rispettate le norme in merito alla sicurezza delle vie di fuga sia delle uscite di emergenza, in relazione al numero eccessivo di persone che al momento dei controlli occupavano il locale, oltre la capienza consentita in relazione al piano antincendio.

Sono state elevate sanzioni amministrative anche per la violazione delle norme inerenti la corretta conservazione degli alimenti somministrati nel medesimo esercizio pubblico. La multa finale è stata di circa tremila euro, mentre il legale rappresentante è stato deferito.

