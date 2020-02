Mastro Raphaël, la storia della biancheria per la casa da Spoleto a Firenze Home TexStyle

Mastro Raphaël è un'azienda storica di Spoleto che produce biancheria per la casa, tessuti, tendaggi, tappeti. Con il suo ricco bagaglio artigianale, oggi conta su un know how tecnologico all’avanguardia. I colori, le forme e i materiali delle collezioni firmate Mastro Raphaël offrono un’estetica raffinata e senza tempo. Ha un concetto di bellezza in cui armonia ed eleganza, modernità e tradizione trovano la loro dimensione, la loro perfetta coniugazione. La nostra attenzione è attratta da un dettaglio che impreziosisce le collezioni di Mastro Raphaël: le api. Una preziosa filigrana nata nel 1995, ispirata dallo stemma di papa Urbano VIII, arcivescovo di Spoleto dal 27 ottobre 1608 al 17 luglio 1617.

Mastro Raphaël torna per il secondo anno a Firenze Home TexStyle. Mario Arcangeli, il patron della storica azienda umbra, è stato tra i primi nel mondo del tessile a sostenere l'importanza e la centralità per il settore di Firenze, città che frequenta da 40 anni. "Firenze è una città d'arte, storicamente artigiana. Questa fiera trova qui la sua naturale collocazione. Al centro d'Italia, facilmente raggiungibile a a vocazione artigiana, Firenze è e sarà un contenitore unico e grazie alla sua vivacità, storica, economica e culturale, rappresenta a pieno il settore tessile e l'Italia".

Firenze Home TexStyle ospita nella seconda edizione della fiera, che si svolge in Fortezza da Basso dal 1 al 3 febbraio, 82 espositori tra i maggiori al mondo. Preponderante la presenza del Made in Italy, la presenza di buyers italiani e internazionali è molto numerosa. Per Mario Arcangeli, il momento di incontro tra produttori, commercianti e buyer è fondamentale per confrontarsi e differenziarsi per uscire dalla logica della Gdo.

Chiarastella Foschini

