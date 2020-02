Minaccia due giovani con un cacciavite e li rapina, arrestato minorenne

Un minorenne è stato arrestato a Montecatini Terme. Il giovanissimo, di origini straniere, ha rapinato altri due minorenni nella notte di oggi, domenica 2 febbraio. Poco dopo la mezzanotte due ragazzi hanno contattato la polizia perché rapinati e minacciati con un'arma in piazzale Italia. Sono subito partite le ricerche e l'autore è stato identificato e messo in manette. Avrebbe effettuato la rapina brandendo un cacciavite e portando via soldi e cellulari. Il giovane malvivente è stato posto a disposizione della Procura dei Minorenni di Firenze.

