Misericordia Santa Croce, tre volontari in trasferta a Sanremo per il Festival

Santa Croce va a Sanremo per il Festival, ma senza microfono in mano. Tre volontari della Misericordia di Santa Croce sull'Arno partiranno nelle prime ore di oggi, domenica 2 febbraio, per andare a svolgere servizio sanitario al Festival della Canzone Italiana, la kermesse canora più nota del nostro paese e che inizierà martedì 4 febbraio.

I tre volontari della Misericordia precettati per la trasferta ligure sono Alessio Turelli, Tranescu Stefan Sorin e Popa Mihail Lucian. La richiesta alla confraternita santacrocese è arrivata dalla Federazione Toscana Misericordie: servivano volontari in appoggio alle consorelle in Liguria e quindi i tre andranno ad aiutare per la copertura del servizio sanitario della manifestazione.

Sono già in viaggio verso la località costiera ligure e rimarranno lì alcuni giorni, fornendo un apporto in più in ambito sanitario per qualsiasi evenienza. Non saranno gli unici toscani a Sanremo, visto che quest'anno il palco dell'Ariston è popolato da cantanti della nostra regione.

La Misericordia di Santa Croce sull'Arno si è già contraddistinta in passato per la spedizione di alcuni volontari in giro per l'Italia e l'Europa per diversi servizi. Il precedente più recente è stato anche meno allegro, ovverosia il volontario in Albania dopo il terremoto dello scorso novembre.

Gianmarco Lotti

