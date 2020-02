Rapina con pistola giocattolo in un supermercato durante il Carnevale

Durante la prima sfilata del Carnevale, c'è chi ne ha approfittato in maniera alquanto negativa. È il caso di un ladro, entrato in azione a Viareggio nel pomeriggio di ieri, sabato 1 febbraio. L'uomo ha fatto ingresso con una pistola in un supermercato nell'ex campo di Aviazione e ha minacciato il cassiere. Si è fatto consegnare il denaro ed è scappato a gambe levate. La pistola è stata abbandonata fuori dallo stabile e si è scoperto che si trattava di un'arma giocattolo. La polizia è intervenuta e sta indagando sul caso.

Tutte le notizie di Viareggio