Tentata truffa in una gioielleria, due denunce

Si erano presentati presso una nota gioielleria con un campionario di collanine da piazzare, ma solo l'esperienza dell'esercente ha smascherato la truffa. Il fatto è avvenuto a Bibbiena nella mattinata di sabato 1 febbraio e ha portato alla denuncia di una 24enne e un 44enne, ambedue di origini pakistane e residenti a Arezzo.

I due falsi rappresentanti volevano piazzare della paccottiglia spacciandola per roba pregiata, ma la gioielliera se ne è accorta e ha chiamato i carabinieri. La coppia, scoperta, ha cercato di fuggire per le vie del centro. Sono stati fermati e identificati dai militari, che li hanno denunciati.

A loro carico diversi precedenti: l’uomo per reati contro il patrimonio, tra cui ricettazione ed estorsione, nonché un arresto per droga, per la donna invece una denuncia per droga.

