Terme, Marcheschi (FdI): "La Regione ha abbandonato Montecatini"

“ Montecatini è pronta a invadere Firenze con una manifestazione per ricordare alla Regione Toscana che le Terme rappresentano un potenziale straordinario, che non può essere abbandonato al proprio destino. La città, con le sue Terme, si è candidata ad entrare nel patrimonio mondiale dell’umanità, un patrimonio che, per trasmetterlo alle future generazioni, deve essere messo in sicurezza e rilanciato con nuove e appropriate forme di gestione. Intorno alle Terme gravita la storia e il futuro di un’intera comunità! Purtroppo, la Regione Toscana pensa solo a risanare i bilanci delle Terme di Montecatini, senza prospettive di rilancio per il quale servono investimenti -sottolinea il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Vendere gli immobili serve solo a rimettere a posto, per qualche anno, il bilancio, fino a che, se continuiamo a vendere, non rimarrà più niente. Serve un ammodernamento delle strutture, gli immobili sono semi-abbandonati, i bagni sono gli stessi di 60 anni fa, la Regione deve fare perciò la sua parte. Dividere la gestione dal patrimonio è un percorso che si può fare, come è stato fatto in altri settori”.

Fonte: Ufficio stampa

