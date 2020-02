Le nuove collezioni di tendaggi e tessuti by Tolino al Firenze Home TexStyle

Firenze Home TexStyle, fiera dedicata al tessile per la casa, Nautica e Spa, ospita 82 aziende leader nel settore su scala internazionale. Tra queste, Tolino Spa, azienda specializzata nella produzione di tendaggi contemporanei, tessuti per tappezzeria e contract alberghiero.

Un'azienda con una storia da raccontare, Tolino Spa è alla sua quarta generazione. Nata nel 1890 con la produzione di passamaneria, diventa poi una commerciale e, oltre alla passamaneria, inserisce nel suo catalogo i tessuti. Nel dopoguerra fa il suo ingresso nel mondo del tessuto per arredamento. A metà degli anni'80 nasce la Tolino Spa, con sede prima al Cis e poi all'Interporto di Nola, in Campania. Oggi è specializzata nell'home, nel contract alberghiero e nelle soluzioni per outdoor. L'attenzione al cliente è fondamentale, tanto che l'azienda ha creato un reparto sartoria, dedicato ai clienti, per offrire loro un prodotto finito e confezionato su misura. Il pacchetto servizi offre anche i sistemi per tende. L'azienda è proiettata nel futuro e per la sua internazionalizzazione si affaccia al mercato estero e da due anni partecipa all'Heimtextil di Francoforte.

Michele Tolino, patron dell'azienda insieme a suo fratello Federico, ha scelto Firenze Home TexStyle soprattutto per puntare alla visibilità che la fiera offre a livello nazionale e internazionale. "Quest'anno abbiamo colto l'opportunità di venire in una fiera italiana che sta crescendo molto in un settore in forte espansione. Puntiamo alla crescita sul territorio nazionale nelle aree del Centro Nord e cerchiamo di essere più vicini alla clientela. Firenze è un punto di contatto per poter essere vicini ai nostri clienti attraverso la presentazione di nuove collezioni."

Per tutte le info.

Chiarastella Foschini

Tutte le notizie di Firenze