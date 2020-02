Tuttocuoio sempre più giù: sconfitto anche a Trestina

Il Tuttocuoio continua la sua marcia negativa e rimane in fondo alla classifica del girone E di Serie D. In trasferta in Umbria contro il Trestina, la banda di Tazzioli ha messo a referto l'ennesima sconfitta, stavolta per tre a uno. Di seguito il tabellino a cura di Almanacco Calcio Toscano.

Sporting Club Trestina-Tuttocuoio 3-1

SPORTING CLUB TRESTINA: Dragos, Patrignani, Caruso, Gori, Fumanti, Ibojo, Fracassini, Gramaccia, Benedetti, Khribech, Belli. A disp.: Mannarini, Picchi, Kaimaku, Santini, Lignani, Botteghi, Gabellini, Damiano, Sorbelli. All.: Cerbella Enrico

TUTTOCUOIO: Prisco, Gautieri, Bertolucci, Wagner, Russo, Visibelli, Benericetti, Fino, Pedalino, Speziale, Mella. A disp.: Giannangeli, Molinaro, Diolaiti, Chiti, Muratore, Laneve, De Carlo, Caselli, Lepri. All.: Tazzioli Fabrizio

ARBITRO: Sassano Giuseppe di Padova

RETI: 39° Benedetti, 76° Ibojo, 86° Speziale, 89° Damiano

