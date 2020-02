Use Computer Gross, derby negativo: è sconfitta con Firenze

Dopo quello di San Miniato, l'Use Computer Gross perde anche il derby di Firenze per 88-70. Se mercoledì la squadra aveva lottato fino in fondo mettendo in difficoltà per lunghi tratti la capolista, stavolta la musica è del tutto diversa. I biancorossi, infatti, giocano una partita piatta, grigia, senza sussulti e, soprattutto, senza mai far vedere quelle doti di agonismo ed intensità difensiva senza le quali si va da poche parti. Ci mancherebbe, non è la prima squadra che perde a Firenze e non sarà nemmeno l'ultima, ma sul modo col quale il ko arriva, la partita lascia molte perplessità. Con cinque minuti finali, poi, davvero imbarazzanti.

L'emozione del minuto di silenzio per ricordare la tragedia nella quale è scomparso Kobe Bryant assieme alla figlia e ad altre sette persone precede la palla a due. Poi si gioca e Raffaelli battezza la sfida ed a lui replica Milojevic da sotto. Raffaelli commette subito due falli in una gara divertente e dai ritmi alti con qualche bel gesto, tipo l'8-8 di Filippi in mezzo ad una difesa biancorossa da registrare, tanto che Marchini, sul 15-8 al 5', va subito in timeout. Vanin e Perin entrano in campo e la tripla di Giannini è vincente: 15-11. Firenze ha le redini della gara in mano e va sul 20-11 chiudendo poi la prima frazione sul 25-17 dopo con una bella tripla di Antonini. Si riparte con Falaschi in campo, un appoggio di Perin da sotto e un'altra bomba di Antonini per il 25-22. La coppia Cuccarolo-Poltroneri riallarga la forbice fino al 35-22 mentre la Computer Gross, oltre ad essere 'molle' in difesa, stenta anche in attacco. Raffaelli trova finalmente una bella penetrazione con fallo e mette i due liberi, ma in difesa non ci siamo ancora e la zona Use viene battuta subito da Marotta: 37-24. Si vede Caceres che muove il suo tabellino mentre Raffaelli mette due triple fondamentali per restare in scia alla All Food, cosa tutt'altro che facile. Al riposo lungo si va sul 46-37 e, soprattutto, con la sensazione che, senza un cambio di ritmo ed una maggiore pressione difensiva, portare a casa il derby sia dura. La Computer Gross riparte bene con 4 punti di Gaye e con Giarelli che tocca il 48-41. Ancora Gaye, stavolta dalla lunga, e Giannini in contropiede per il 50-45, ma Passoni mette la tripla e subito dopo lo imita Poltroneri: 56-45. E' una fase dai ritmi altissimi con continui rovesciamenti di fronte e le distanze si riducono fino al 58-51, quando Marchini rimette in campo Caceres e Perin. Con Bargnesi dalla lunga si torna sul 61-51 e Cuccarolo appoggia il 63-51 dopo aver preso il rimbalzo su un suo stesso tiro sbagliato. All'ultimo riposo siamo 63-51. Filippi nel cuore dell'area segna il 65-51 mentre, sull'azione successiva, tecnico a coach Niccolai con Raffaelli che mette il libero subito dopo aver segnato il canestro. Bargnesi da lunghissima distanza per il 68-55, Marchini rimette nella mischia Giarelli e Vanin ma Berti punisce ancora la difesa empolese col 70-55. I liberi i Bargnesi dopo la palla persa in attacco sono quelli del 72-55 e l'Use torna finalmente a segnare con la bomba di Caceres. E' uno degli ultimi sussulti di una gara che Firenze porta in fondo senza particolari affanni fino al finale di 88-70.

Nel prossimo turno i biancorossi osserveranno il loro turno di riposo, torneranno in campo domenica 16 febbraio alle 16 a Palermo.

88-70

ALL FOOD ENIC FIRENZE

Marotta 2, Bargnesi 10, Passoni 8, Manini, Tintori, Filippi 11, Merlo, Poltroneri 24, Berti 13, Milojevic 7, Cuccarolo 3. Al. Niccolai

USE COMPUTER GROSS

Raffaelli 18, Perin 3, Falaschi 2, Giannini 18, Gaye 10, Sesoldi, Caceres 5, Vanin, Giarelli 8, Antonini 6. all. Marchini (ass. Magagnoli/Corbinelli)

Arbitri: Venturini di Lucca e Giustarini di Grosseto

Parziali: 25-17, 46-37 (21-20), 63-51 (17-14), 88-70 (25-19)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket