Valdisieve batte in rimonta Don Bosco

Parte bene, la Toscana Food Don Bosco, nella trasferta sul parquet di Valdisieve; i ragazzi di Marco Aprea iniziano la sfida trovando con grande continuità la via della retina avversaria, tanto che nei primi 10' infilano la bellezza di 24 punti. Peccato, però, per qualche distrazione difensiva di troppo, come ben raccontato dai 23 segnati dai fiorentini. Nel secondo quarto, la partita gira, le polveri offensive della Toscana Food si inumidiscono, mentre Valdisieve continua a crivellare la retina labronica, con alte percentuali nel tiro da tre punti (alla fine i ragazzi di Pescioli chiuderanno con un super 46%, frutto di un incredibile 13/28 dall'arco), e la partita si incanala verso Niccoli e compagni. A metà partita, infatti, i punti di vantaggio dei padroni di casa sono già 7, sul 43-36. Le cose non cambiano dopo l'intervallo lungo, la Toscana Food continua a stentare in fase offensiva e Valdisieve scappa via definitivamente; il parziale del terzo quarto recita, infatti, 23-11 per i padroni di casa che all'ultima pausa hanno già ipotecato il match, potendo vantare su 19 punti di vantaggio. L'ultimo periodo conta solo per le statistiche, con la Toscana Food Don Bosco che prova a ridurre il gap, mentre Valdisieve controlla agevolmente la partita. Al termine, le stats raccontano dei quattro uomini in doppia cifra della Toscana Food (Mencherini, Kuuba, Korsunov e Bechi), non sufficienti per arginare la serata di grazia dei padroni di casa nel tiro da tre punti. Ed adesso tutti in palestra per affrontare al meglio la prossima sfida, domenica prossima al “PalaMacchia” contro Arezzo che ieri, nel derby delle matricole, ha regolato agevolmente Prato.

Valdisieve – Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno 87-74



Toscana Food Pallacanestro Don Bosco Livorno: Mori S. 1, Mori A., Bellavista 2, Creati, Onojaife 4, Ense 2, Mencherini 19, Bechi 10, Kuuba 13, Korsunov 10, Mazzantini 3, Vespasiani. All. Marco Aprea, Ass. Jacopo Venucci, Federico Tosarelli

Parziali: 23-24; 43-36; 66-47; 87-74

Fonte: Ufficio stampa

