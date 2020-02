A fuoco un deposito di materiale idraulico a Castelfranco di Sotto

I vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti alle ore 17:55 circa nel comune di Castelfranco di sotto, in via Usciana, per un incendio che ha interessato un piccolo deposito di materiale idraulico. Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate all’interno di un deposito che ha interessato il materiale presente circostante. Non ci sono persone coinvolte. Il piccolo deposito è stato reso momentaneamente non fruibile in attesa di ulteriori verifiche alle strutture.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto