Al centro La Calamita suonano le note degli allievi del maestro Berni

Il primo mese dell'anno si è concluso all'insegna delle feste e dell’entusiasmo dalle parti del Centro di Aggregazione di Fucecchio. Il 25 gennaio si è svolto il concerto di musica degli allievi del Maestro Berni, che, come ad ogni appuntamento, sono in grado di regalare momenti ricchi di emozioni e serenità, per merito di un talento straordinario unito all'impegno e al sacrificio. L'indomani invece, in un’atmosfera familiare e informale, la Calamita onlus ha organizzato un incontro all'insegna della convivialità a cui hanno partecipato numerosi sostenitori. Nei giorni successivi, poi, l'associazione culturale Iter Mentis ha ha deciso di calendarizzare presso il Centro alcuni incontri volti all'esercizio della memoria e al miglioramento delle capacità attentive.

"Le iniziative ludico-ricreative, i nuovi sportelli di supporto sociale, le numerosi associazioni che organizzano le proprie attività e i momenti di incontro con i giovani rendono il Centro uno spazio di incontro, un terreno di scambio e crescita, che ogni giorno diventa sempre più vero "luogo di aggregazione", arricchendo di esperienze di vita tutti coloro che lo frequentano", spiegano i responsabili de la Calamita onlus, che sin da adesso si adoperano per alcuni progetti da realizzare durante la prossima primavera.

