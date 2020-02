Autobus con bambini a bordo in panne sull'Autopalio

Un pullman con a bordo molti bambini ha avuto problemi sull'Autopalio. Ieri - domenica 2 febbraio - i carabinieri sono intervenuti a Siena tra gli svincoli Sud e Ovest per il mezzo in panne, che stava creando grave pericolo alla circolazione. Sul posto anche il soccorso stradale per il recupero del veicolo.

Il bus trasportava bambini e insegnanti dal Lazio all'Abetone per una gita scolastica. Aveva avuto dei problemi meccanici e verso Siena si era fermato. I passeggeri sono stati trasbordati su un altro autobus, messi in sicurezza e allontanati da luogo dell’evento.

