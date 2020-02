Biancoperla, i tessuti dell'azienda di Quarrata alla Firenze Home TexStyle

Posizionata tra gli oltre 11mila metri quadri della Firenze Home TexStyle si trova un’azienda tutta di produzione made in Tuscany e radicata nel territorio. Si tratta della ‘Biancoperla Srl’, specializzata nella produzione tessile, direttamente da Quarrata (Pistoia). L’azienda, nata nel 2012 dopo un percorso iniziato nel 1985, appartiene ed è gestita dai fratelli Sali, Andrea e Simone.

La produzione della Biancoperla si incentra in tutto ciò che riguarda la casa: dalle lenzuola da letto, alla spugna per i prodotti da bagno fino alle tovaglie.

La particolarità di quest’azienda è che non solo produce tutto in Italia, ma resta nei confini della regione, realizzando tutti i prodotti rigorosamente Made in Tuscany e a Km 0. I fratelli Sali hanno parlato di cosa significa investire nella propria attività: "Se non credi nella tua azienda significa che non credi più nel tuo lavoro. E allora devi darti da fare e crederci, perché chi non investe oggi è destinato a sparire".

L'azienda quarratina si impegna, oltre che nella ricerca del design e qualità dei suoi articoli, in una produzione che mira all'ecosostenibilità. "Proviamo in base alle nostre possibilità di provvedere a metodi ecosostenibili di produzione. Abbiamo qualche articolo completamente green - hanno dichiarato i fratelli Sali. Compriamo i lini come scendono dal telaio, grezzi, e cerchiamo di non trattarli chimicamente. Nel nostro piccolo riusciamo a fare un packaging ecosostenibile".

Biancoperla ha esposto i colori dei suoi tendaggi a Firenze per una sorta di attaccamento al territorio, voglia di investire nel proprio mestiere e per ciò che rappresenta il capoluogo toscano per l'artigianato, culla della biancheria da secoli: "Siamo presenti perché siamo nel territorio. Ci abbiamo creduto in passato e adesso abbiamo deciso di accettare la richiesta e tornare a Firenze, giocando a 20 km di distanza da 'casa' ". Riferendosi a questa fiera tessile 2020, protagonista in Fortezza da Basso, l'azienda pistoiese che ha partecipato per il secondo anno consecutivo si è detta soddisfatta: "L’anno scorso ha avuto successo e quest'anno pure, anche se è ancora da concludere".

Margherita Cecchin

