Bolivar, Vangelo e Gramsci: convegno Pci a Fucecchio

Martedì 4 febbraio 2020, presso il Circolo “G. Pacchi” di Fucecchio, in Via Roma 66, si terrà l’iniziativa dal titolo “Bolivar, Vangelo e Gramsci, il marxismo e la teologia della liberazione nel processo rivoluzionario venezuelano e nelle lotte popolari contro il liberismo in America Latina”.

Alle 19.30 si potrà consumare una cena a buffet con cucina casalinga, al prezzo di 10 euro. E’ gradita la prenotazione telefonando al 392 781 2361.

Alle 21.15 inizierà un incontro dibattito introdotto da Sandro Scardigli (Responsabile Esteri – Comitato Regionale PCI Toscana); Livia Acosta (teologa ed ex diplomatica venezuelana espulsa dagli USA). Coordinerà il dibattito e concluderà Fabrizio Pedone, del Comitato Centrale del PCI.

La serata è organizzata dal Comitato Regionale Toscano e dalla Sezione Empolese Valdelsa del Partito Comunista Italiano (PCI).

Durante la serata sarà possibile chiedere l’iscrizione al Partito Comunista Italiano.

Fonte: Partito Comunista Italiano - sezione Empolese Valdelsa

