Camminate 2020 Uisp, presentato il calendario della sezione soci Coop Empoli

Mercoledì 5 febbraio prossimo verrà presentato il calendario delle Camminate, organizzate da Uisp in collaborazione con la sezione soci Coop di Empoli, che si terranno nel 2020. Ad oggi, infatti, sono già stati messi in programma i primi cinque appuntamenti, il primo dei quali è già andato in scena il 12 gennaio scorso. La presentazione si terrà all'interno dello Spazio Soci Coop al centro commerciale di via Sanzio alle 17.30.

Le passeggiate della salute rientrano in un progetto lanciato diversi anni fa proprio dalla Uisp Empoli Valdelsa, volto alla promozione dei sani stili di vita. A questo, grazie ad un accordo regionale con Unicoop Firenze, è stato possibile accostare anche l'attenzione alla sana alimentazione. Il progetto sta crescendo di anno in anno sia nell'offerta, sia nel coinvolgimento delle persone. Sempre di più, infatti, sono i partecipanti che a cadenza mensile colgono l'occasione di partecipare alle passeggiate.

«Questo è un progetto ormai consolidato – spiega Emanuela Marconcini, responsabile dell'area Sporpertutti del comitato territoriale Uisp – che continua a riscuotere un apprezzamento sempre maggiore. Molti dei percorsi che proponiamo vengono studiati insieme agli stessi partecipanti perché fa parte della nostra politica il maggiore coinvolgimento possibile delle persone. Quello che fin dall'inizio è l'obiettivo di questa iniziativa è la promozione del movimento come elemento fondamentale per vivere bene e per garantire il rispetto dell'ambiente. E crediamo che sempre più persone abbiano coscienza di ciò».

Il programma delle Camminate 2020 promosso da Uisp e sezione soci Coop di Empoli prosegue, dopo l'appuntamento del 12 gennaio scorso, con la passeggiata di domenica 9 febbraio a Marcignana. Mentre l'8 marzo ci si sposterà a Montelupo e il 5 aprile a San Donato. Infine, il 10 maggio a Martignana. Per il dettaglio si può visitare il sito www.uisp.it/empoli. A breve, inoltre, sarà ufficializzato anche il programma studiato in collaborazione con la sezione soci Coop di Certaldo. Quattro passeggiate in Valdelsa, due delle quali saranno mirate alla conoscenza delle erbe selvatiche e due sono state pensate per le famiglie con attività rivolte ai bambini. In ogni caso la partecipazione alle camminate è gratuita.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa

