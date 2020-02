A Capannoli consegnato il ricavato delle iniziative a Eunice

È stato consegnato da Alice Cappellini, Consigliera Comunale con delega alle pari opportunità, a Francesca Donati, Rappresentante dell’Associazione Eunice, il ricavato delle iniziative organizzate nel 2019 destinato alle vittime del femminicidio ed a combattere la violenza sulle donne. Nell’anno appena concluso, in particolare nei mesi di marzo e novembre, l'Amministrazione Comunale di Capannoli ha organizzato vari eventi, in collaborazione con le scuole, con le associazioni sportive, con i commercianti di Capannoli e Santo Pietro Belvedere e altre iniziative culturali collaterali. Il ricavato di tali eventi è stato destinato appunto ad Eunice, l'associazione che si occupa di violenza sulle donne nel nostro territorio. "Sono occasioni importanti per sensibilizzare la cittadinanza e le giovani generazioni in particolare su un tema che ogni giorno fa contare vittime, spesso anche vicino a noi" ci dice la Consigliera Comunale Alice Cappellini, nonché membro della Commissione Pari Opportunità dell'Unione Valdera, "un tema su cui il Comune di Capannoli è molto impegnato.

