Ciclopista dell'Arno, il tratto San Miniato-Montopoli a inquinamento zero

La Ciclopista dell'Arno comincia a prendere forma tra San Miniato e Montopoli in val d'Arno. Da anni è in piedi il progetto di una pista ciclopedonale lungo tutto il fiume e adesso potrebbe diventare realtà, almeno nella Zona del Cuoio e sulla riva sinistra dell'Arno. Sono stati molti i cambiamenti negli ultimi anni in tale senso ma ora è tutto più 'chiaro', come hanno spiegato i sindaci Simone Giglioli e Giovanni Capecchi in un apposito evento a Isola (San Miniato) a cui ha partecipato anche l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli.

I lavori, dunque, sono stati affidati oggi, lunedì 3 febbraio 2020, e prevedono la realizzazione di un tratto di circa 22 km. Le spese sono coperte quasi interamente dalla Regione, con fondi europei. L'ente finanzia l'80%, il resto è a carico dei comuni. Il costo si aggira intorno a 1.4 milioni di euro. I lavori indicativamente dovrebbero finire entro il 31 dicembre 2020.

Nel territorio del comune di San Miniato il tracciato si sviluppa da Ponte a Elsa fino a San Romano, lungo la sponda sinistra del torrente Elsa fino alla pista di servizio ai piedi dell’argine. Prosegue poi attraverso la campagna attraversando il Rio Dogana, fino ad arrivare al bacino di Roffia. Il tracciato continua su varie strade asfaltate, percorrendo anche un breve tratto coincidente con la via Francigena, fino a San Donato dove si raccorda con la pista ciclabile esistente a margine della via Arginale Ovest, in direzione Montopoli Val d’Arno.

Il percorso nei due comuni si 'interseca' anche con le stazioni ferroviarie presenti. Sarà effettuato anche un sistema di noleggio bici automatico come quello presente nelle grandi città. In progetto ci sono anche due punti ristoro sul tracciato. Inoltre sarà connesso con gli altri centri del Cuoio.

"Siamo al 50% della realizzazione con questi 22 km. Il resto è in fase di esecuzione o progettazione. Questo lotto è importante. È anche collegato con le stazioni di San Romano e San Miniato, sarà un grande asset dal punto di vista del turismo. Sarà una delle ciclovie più belle in Europa. La bici anche uno strumento per chi abita in queste zone, non solo per far sport" ha commentato Ceccarelli, accompagnato dal consigliere regionale Antonio Mazzeo.

Simone Giglioli, intervenuto con l'assessore Marzia Fattori, ha aggiunto: "È la conclusione di una parte molto importante del nostro lavoro. Da oggi consegniamo i lavori e speriamo che questo tratto sia l'asse principale di una serie di ciclopiste. È un'opera fondamentale per la mobilità dolce, noi come Comune svilupperemo una rete interna di ciclopiste". Giglioli e Fattori hanno anche annunciato la volontà di fare qualcosa per migliorare il ponte tra Isola e il Comune di Empoli.

"Abbiamo accolto favorevolmente il progetto. Ci aiuterà a livello turistico ma pure economico e commerciale. Casca a proposito anche per la riqualificazione della zona della stazione di San Romano" ha concluso Capecchi, presente con l'assessore Alessandro Varallo.

Gianmarco Lotti

