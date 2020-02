Concluso il corso di BSL-D all'Itis di Pomarance

Grazie alla collaborazione e alla disponibilità delle Misericordie del territorio anche quest’anno si sono conclusi i corsi del BLSD.

Sabato 1° febbraio i ragazzi della V dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno conseguito il diploma di BLSD

Come avviene già da 7 anni, anche quest’anno all’ITIS “A. Santucci” le misericordie si sono rese disponibili per fare un corso base di primo soccorso e poi il corso di BLSD per i ragazzi di V.

Convinti che questo sia un modo per preparare i ragazzi alla vita di tutti i giorni e al mondo lavorativo rendendoli edotti su come ci si comporta in caso di emergenza, l’esperienza sta avendo frutti anche come numero di giovani volontari per la Misericordia.

Il progetto ormai da due anni rientra all’interno del PROGETTO ASSO (A Scuola di SOccorso) promosso dalla federazione regionale delle misericordie della Toscana.

Il corso si è sviluppato in due fasi, la prima con una lezione frontale e la successiva con prove pratiche sul manichino Anna.

Tutti i ragazzi, ed otto professori, hanno conseguito il diploma, utile ai ragazzi in uscita anche per arricchire il proprio curriculum

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pomarance