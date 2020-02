Consiglio comunale Cerreto Guidi, si parlerà di piano strutturale e di alienazioni

È convocato per giovedì 6 febbraio alle ore 21,00 nella Sala Consiliare, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono sette gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Approvazione convenzione relativa alla rete documentaria e bibliografica Rea.Net;

3. Piano operativo e contestuale variante al Piano strutturale del Comune di Cerreto Guidi: settima seduta del Consiglio comunale per esame osservazioni e controdeduzioni;

4. Piano alienazione immobili comunali: approvazione variazione;

5. Proposta di esame osservazioni al nuovo piano operativo comunale, pervenute dopo il termine di scadenza;

6. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto sulla situazione del fabbricato della Croce Rossa situato in Via dei Fossi;

7. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto sulla Polizia Municipale e controlli sulle strade.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Cerreto Guidi