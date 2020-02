Consiglio comunale a San Miniato, si parla della sede della municipale

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato, ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica, nel Palazzo Comunale, per il 6 febbraio 2020 alle ore 17:00 per la trattazione del seguente:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 145 del 23.12.2019).

3. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 148 del 30.12.2019).

4. Approvazione verbale seduta consiliare del 28.11.2019. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

5. Approvazione verbale seduta consiliare del 27.01.2020. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

6. Risposta ad interpellanza presentata in data 08.01.2020 dal Gruppo Consiliare Cambiamenti ad oggetto: “Nomine Del Campana Guazzesi”.

7. Risposta ad interpellanza presentata in data 08.01.2020 dal Gruppo Consiliare Cambiamenti ad oggetto: “Questioni venatorie”.

8. Risposta ad interpellanza presentata in data 24.01.2020 dai Gruppi Consiliari “Lega Salvini San Miniato”, “Cambiamenti” e “Forza Italia” in merito a sede della Polizia Municipale e della Farmacia Comunale di San Miniato Basso.

9. Risposta ad interpellanza presentata in data 24.01.2020 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Trasporto studenti e utilizzo impianti sportivi”.

10.Risposta ad interpellanza presentata in data 24.01.2020 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Potatura alberi”.

11. Mozione presentata in data 08.01.2020 dal Gruppo Consiliare Cambiamenti ad oggetto: “Commercio centro storico”.

12. Mozione presentata in data 08.01.2020 dal Gruppo Consiliare Cambiamenti ad oggetto: “Gare”.

13. Mozione presentata in data 08.01.2020 dal Gruppo Consiliare Cambiamenti ad oggetto: “Scuola dell’obbligo in Valdegola”

14.Riconoscimento debito fuori bilancio per i lavori eseguiti in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito eventi meteorologici del 22 dicembre 2019. Regolarizzazione spesa ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile.

15. DUP 2020-2022. Modifiche del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e piano annuale delle assunzioni 2020. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile.

16.Bilancio di previsione 2020-2022. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

17.Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 28.01.2020 ad oggetto: “Art. 175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 - Bilancio di previsione 2020-2022. Variazione.” (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Miniato