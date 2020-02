Coronavirus, a Prato incontro con Asl e scuole. Ministro Speranza assente per G7 Salute

Si terrà domani, martedì 4 febbraio, alle ore 16.30 in Salone consiliare l'incontro tra l'Amministrazione comunale, i dirigenti scolastici di tutti gli istituti pratesi di ogni ordine e e la Asl, grazie alla disponibilità del dottor Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione. L'incontro è stato organizzato dall'Ammnistrazione dopo la circolare diramata sabato 1 febbraio dal ministero della Salute per le scuole di ogni ordine e grado, così da poter dare un supporto alle scuole, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il personale e per poter fornire informazioni dirette. Sarà l'occasione anche per poter rispondere a qualsiasi dubbio e richiesta di informazioni da parte delle scuole. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha annullato la propria parteciazione in Toscana perché impegnato al vertice in teleconferenza dei ministri della Salute dei Paesi G7. Ricordiamo che l'Amministrazione comunale di Prato è in costante contatto con la Asl, la Regione, la Prefettura e il consolato cinese.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio stampa

