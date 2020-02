Derattizzazione a Empoli, il programma degli interventi

Per l'anno 2020, in quetso mese di febbraio, sarà eseguito il secondo ciclo di derattizzazione territoriale. Le attività di monitoraggio del territorio e di trattamento continuano in maniera costante come sempre.

Il personale della ditta incaricata effettua controlli attenti e puntualoi sul consumo delle esche nei distributori che sono posizionati su tutto il territorio comunale e, laddove è necessario, provvede ad integrarlo.

PROGRAMMA COMPLETO DEI PROSSIMI INTERVENTI

- Gioved 6 febbraio: Fontanella, Sant'Andrea, Pianezzoli, Molin Nuovo, Bastia, Monterappoli, Marcignana, Pozzale, Casenuove, Villanuova;

- Mercoledì 12 febbraio: Serravalle; Tinaia; Pontorme; Cortenuova; Empoli città;

- Mercoledì 19 febbraio: Avane, Ponzano, Carraria, Santa Maria, Pagnana;

- Mercoledì 26 febbraio: Cerbaiola, Terrafino, Corniola, Brusciana, Ponte a Elsa, Martignana.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli