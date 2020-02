Nella tarda serata di ieri a Poggibonsi i carabinieri hanno riportato ai domiciliari un 22enne evaso, con precedenti denunce a carico. Costui si era allontanato dal proprio domicilio senza autorizzazione né motivazione, venendo poi rintracciato dai carabinieri in Piazza Mazzini nei pressi della stazione ferroviaria.

L’arrestato, dopo essere stato trasferito in caserma, è finito di nuovo ai domiciliari in casa sua, come disposto dall'autorità giudiziaria

Tutte le notizie di Poggibonsi