A Fucecchio lo spettacolo di Firenza Guidi sul diritto di voto alle donne

In occasione del 75esimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne, con testo e regia di Firenza Guidi, viene presentato lo spettacolo 1913_Suffragium. È infatti il primo febbraio 1945 la data storica in cui, con un decreto legislativo il Consiglio dei Ministri presieduto da Ivanoe Bonomi riconosce il voto femminile, su proposta di Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi. Lo spettacolo - afferma la Guidi - si focalizza sulla lotta violenta e spinosa che le donne hanno dovuto sostenere all’inizio del 1900 in Gran Bretagna. Guidate da Emmeline Pankhurst le donne si battono per la loro libertà anima e corpo, con grandi sofferenze fisiche e psicologiche.

È il 4 giugno 1913. La grande novità di questo spettacolo è che viene presentato sia in Italiano che in Inglese (su richiesta) per le suole superiori.

Più di cento anni fa. Durante una corsa di cavalli una donna entra in pista al derby di galoppo di Epsom e viene travolta dalle zampe del cavallo del re mentre tenta di attaccare una coccarda tricolore alle briglie del cavallo: morirà 4 giorni dopo. Questa donna è Emily Wilding Davison. Il suo funerale verrà trasformato in un evento mediatico e così la sua storia diventerà un simbolo per la lotta del movimento delle suffragette. 1913_suffragium è la storia di un voto negato. La storia di fino a dove siamo disposti a spingerci, di cosa siamo disposti a perdere, in nome dei propri ideali. Questa è la storia di tutte le donne che hanno combattuto per il proprio diritto di voto. Per la propria libertà. La protesta della Davison, suffragetta inglese, non darà frutto fino al 1928 quando il suffragio viene concesso alle donne britanniche. In Italia la proposta di legge viene presentata alla camera nel 1912 ma non approvata. Il suffragio viene invece esteso nel 1913 a tutti gli uomini anche se analfabeti. Le donne otterranno il diritto di voto solo IL 1945.

ElanFrantoio è una compagnia di creazione e formazione con un programma di lavoro organizzato a moduli intensivi, spettacoli, performance e progetti per le scuole, eventi creati ad ho, istallazioni e lavori sito-specifici. Il Frantoio è una comunità artistica in continua trasformazione e movimento ma con radici che affondano nella storia e nella memoria. Tutti i campi in cui in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione e solitudine forzata sono potenziali settori di intervento dell’associazione.

4-8 Febbraio 2020

Presso i locali dell’Auditorium, La Tinaia, Fucecchio.

Spettacoli rivolti alle scuole in orario mattutino.

La cittadinanza è invitata a partecipare Venerdì 7 Febbraio ore 21, previa prenotazione scrivendo a info@elanfrantoio.org.

Il Cast:

Silvia Bagnoli, Laura Bencini, Giulia Cecchini, Stefano De Luca, Giulia Donati, Dom Elias, Tomas Tigrato Martinez, Daniele Milano, Lorenzo Monti, Giacomo Paoletti, Gaia Pellegrini, Marianna Rosati, Lisa Savini, Elisa Selmi, Phoenix Strauss, Elena Talenti

Scrittura Scenica, Disegno e Regia: Firenza Guidi

Disegno Luci e Suono: Dom Elias, Lisa Savini

Comunicazione e Organizzazione: Giusi Paganelli, Giulia Cecchini

Costumi: Firenza Guidi

Service Luci e Sound: Paolo Morelli

Montaggio Scenografico: Firenza Guidi, Dom Elias, Lisa Savini

Fonte: Ufficio Stampa

