Firenze Home TexStyle, la fiera del tessile crocevia di scambi internazionali

Si chiude oggi la seconda edizione di Firenze Home TexStyle. L'evento ha visto 82 espositori italiani e internazionali in Fortezza da Basso, che nei giorni 1-2 e 3 febbraio è diventata un crocevia dove buyer da tutto il mondo hanno potuto incontrare produttori e commercianti nel settore della biancheria per la casa e del tessile per l’arredamento, nautica e Spa, con 82 espositori e 11.000 metri quadri di superficie espositiva.

Organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con Acropoli S.r.l. di Bologna, la manifestazione si è svolta alla Fortezza da Basso contestualmente alla XIII edizione di Immagine Italia & Co. - anteprima collezioni intimo-lingerie, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Pistoia.

Roberto Foresti, Strategic Advisor di Firenze Fiera ha raccolto il parere positivo di buyer italiani e internazionali, con una nutrita presenza dalla Russia.

"Lo scopo principale della fiera è quello di rendere Firenze il più importante centro europeo dove settore produttivo e domanda possano incontrarsi. Insieme a Pitti, Home TexStyle rende Firenze altamente rappresentativa del Made in Italy e della produzione estera".

Firenze Fiera è già proiettata alla prossima edizione. "La fiera crescerà per raddoppiare la produzione - prosegue Foresti. - Momenti di incontro tra buyer e produttori fa sì che ci sia uno scambio anche culturale, spingendo i produttori nella ricerca e i buyer a rappresentare nuove idee e nuove possibilità di business".

Buyer da Italia, Francia, Germania, Spagna, Russia, Ucraina e Israele hanno affollato le due fiere, Firenze Home TexStyle e Immagine Italia & Co.. Tra gli stand si sono aggirati designer, arredatori, influencer. La fiera si è caratterizzata per qualità, design, alta artigianalità, produzione manifatturiera d’eccellenza ed ecosostenibilità. In tal senso ha avuto un ruolo centrale la costruzione del tepidario urbano di Green Hub.

Chiarastella Foschini

