Fratelli Carillo, l’azienda partenopea espone ‘Emika’ alla Firenze Home TexStyle

Tra i tessuti esposti negli oltre 80 stand presenti alla Firenze Home TexStyle, direttamente da San Giuseppe Vesuviano erano presenti anche i prodotti della Fratelli Carillo Srl.

L’azienda, intervenuta da Napoli alla fiera in Fortezza da Basso, è specialista da oltre 40 anni nella produzione di biancheria, tessuti per la casa, materiali per l’imbottitura e forniture per la ristorazione e alberghiere.

La Fratelli Carillo nasce nel 1982, proseguendo l’esperienza commerciale iniziata già dai primi anni del 1900. Alla fiera fiorentina l’azienda partenopea ha esposto il proprio marchio di produzione, ovvero la ‘Emika Home Collection’.

La casa produttrice ha parlato ai microfoni di gonews.it, di investimento, presenza sul mercato e strategicità di questo ritrovo specializzato nel tessile: “Abbiamo partecipato a questa fiera per cercare di allargare ed essere presenti sul mercato, che possa un giorno essere un polo di riferimento per gli italiani. Attraverso la possibilità di investire e l’esperienza quindi, stiamo cercando di rientrare in ballo nel nostro paese, evitando di rivolgersi sempre all’estero”.

Ecco perché la Fratelli Carillo ha scelto di esporre a Firenze Home TexStyle, come ha continuato l’azienda: “Firenze è centrale e comoda da raggiungere per tutti, che si arrivi dal nord o dal sud”. Una fiera che pone al centro il tessile e gli scambi di conoscenze tra imprenditori e buyer, come hanno continuato: “Essendoci numerosi espositori, i clienti sono comunque tenuti e portati a partecipare e venire a trovarci. Spero che possano trovare un'offerta sempre maggiore, che per noi espositori non significa concorrenza, ma ci permette di ampliare le conoscenze con nuovi clienti”.

Margherita Cecchin

