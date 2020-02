Colori e fantasie: filamenti e ricami quasi materici, sospesi sopra pregiate lane decorative. Tutto ciò e molto altro nello spazio di Frati Textiles che ha preso parte alla Firenze Home TexStyle, seconda edizione della fiera dedicata al tessile più grande d'Italia. Un intreccio di texture decorative corre sulla morbidezza delle lane esposte nello stand, rappresentando design e motivi dal barocco allo stile naturalistico, rispettando anche le tematiche ambientali nella produzione.

La storica azienda del comparto pratese, attiva dal 1968, inserisce nel mercato prodotti confezionati nel settore tecnico dell'home decor come coperte, plaid e cuscini. "Non sono classiche collezioni, ma decorative, che donano quel tocco in più" come ha affermato Cristiana Frati. Quest'ultima gestisce insieme al marito e titolare Riccardo Frati l'azienda con sede a Montemurlo.

Made in Italy, green philosophy ed ecofriendly sono parole d'ordine della casa produttrice: "I materiali derivano prevalentemente da fibre naturali di origine vegetale e animale. Molti dei nostri prodotti sono certificati eco test standard ed alcuni poliestere reprive, ovvero poliestere riciclato oceanico".

Frati Textiles era presente alla fiera in Fortezza da Basso "perché Firenze è la nostra patria" ha continuato Cristiana Frati. "Noi siamo di Prato, siamo toscani, crediamo fortemente nella nostra regione e nel far tornare il Made in Italy ad essere visitato a Firenze".

Margherita Cecchin

