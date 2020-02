Già operativo il tavolo tecnico tra Provincia di Lucca ed Enel

L'attivazione immediata di un tavolo tecnico tra Provincia di Lucca ed Enel per la bonifica in tempi ragionevolmente brevi del movimento franoso, verificatosi tra Isola Santa e Castelnuovo Garfagnana, e la progettazione del ripristino viario; le ispezioni con specifici droni, sia nella zona esterna dell'area interessata sia all'interno della galleria che unisce la diga di Isola Santa con la centrale di Torrite per le necessarie verifiche di sicurezza e di definizione del quadro conoscitivo; l'avvio da parte della Provincia delle procedure di risarcimento in quanto ente proprietario della strada provinciale danneggiata con interruzione di servizio pubblico.

Sono questi gli elementi principali scaturiti nel corso dell'incontro di stamani - lunedì 3 febbraio - a Palazzo Ducale, convocato dalla Provincia di Lucca per fare il punto della situazione dopo il movimento franoso avvenuto nella notte tre venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio sulla strada provinciale n. 13 di Valdarni ad Isola Santa, nel territorio comunale di Careggine, in Garfagnana.

All'incontro hanno preso parte la dirigente dell'Ufficio tecnico provinciale Francesca Lazzari con i tecnici del servizio viabilità e protezione civile, il consigliere provinciale con delega alla viabilità della Garfagnana Andrea Carrari, il geologo Mauro Allagosta in qualità di consulente della Provincia di Lucca, Emiliano Maratea degli Affari Istituzionali di Enel, Gino Bianchi e Luca Dal Canto di Enel Green Power.

Da quanto hanno riferito i rappresentanti di Enel, la causa dello sversamento di acqua dalla galleria suddetta dovrebbe essere stata (sono tuttora in corso le verifiche e altre ne seguiranno nei prossimi giorni - ndr) un guasto di un cosiddetto "passo d'uomo", ossia un punto di accesso alla galleria di derivazione

Fonte: Ufficio Stampa della Provincia di Lucca

