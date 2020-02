Il sindaco Calamai e l'assessore Baiano a pranzo alla scuola primaria 'Anna Frank' di Oste

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai e l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano, insieme alla preside del comprensivo “Margherita Hack”, Maddalena Albano e alla dietista del Comune, Alessandra Siglich, venerdì scorso hanno mangiato insieme ai bambini alla mensa della scuola primaria “Anna Frank” di Oste. Una visita che gli amministratori hanno voluto fare perverificare in prima persona del gradimento e della qualità dei pasti del servizio di refezione scolastica curato dalla società Dussmann Service.« Siamo stati davvero felici di pranzare con i bambini. - dicono il sindaco Calamai e l'assessore Baiano- Abbiamo riscontrato che i pasti sono abbondanti e di buona qualità. Per noi la mensa rappresenta un importante momento educativo ed è cura costante del Comune verificare la qualità e la sicurezza dei pasti che arrivano sulle tavole delle mense scolastiche». Montemurlo è infatti uno dei pochi Comuni ad avere una dietista che ispeziona e verifica costantemente la qualità del servizi di refezione.

I prodotti offerti dalla mensa scolastica, che ogni giorno serve circa 1800 pasti, privilegiano la filiera territoriale: carne, pasta, pane e verdura arrivano dal territorio o al massimo dal resto della Toscana; periodicamente, inoltre, vengono promosse giornate con prodotti biologici. A breve, inoltre, partirà la sperimentazione della “frutta a merenda”, grazie alla quale ai bambini delle scuole dell'infanzia saranno proposti cibi sani e a chilometri zero come frutta, yogurt, torte fatte con ingredienti genuini. Un modo per trasmettere ai bambini fin da piccoli l'abitudine ad una dieta sana ed equilibrata. Sempre in tema di alimentazione si svolgerà mercoledì 5 febbraio dalle ore 17 alle 19 al nido “Piccino Picciò” (via Toti, 31 a Oste) l'incontro- inserito nel progetto genitorialità - "Cosa mangio mamma?". La dietista Alessandra Siglich incontrerà i genitori e fornirà loro tanti utili consigli e indicazioni per attuare un corretto regime alimentare dagli zero ai sei anni. Durante l'incontro i bambini potranno prendere parte a un divertente laboratorio curato dalle operatrici del nido.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

