Leggerissimo, episodio XIII: l'Oriente

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

Nella tredicesima puntata abbiamo deciso di spostarci a Oriente, sia in Medio Oriente sia ancora più a est: è stata ospite la fucecchiese Giulia Boldrini, che si occupa di progetti di formazione e collabora anche con associazioni che trattano il dialogo interreligioso. Ci ha mostrato tre libri che spaziano tra la Turchia e il Libano e non solo.

Nel player potete riascoltare tutta la puntata in podcast: si apre con Exit West di Mohsin Hamid, si passa a La fine è il mio inizio di Tiziano Terzani, infine i consigli di Giulia Boldrini. Sulla pagina Facebook di Radio Lady potete rivedere anche la diretta Facebook della prima parte.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 10 febbraio. Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Toscana