Legionella al nido, una settimana di chiusura

Nel corso di un programma di controllo sulle scuole del Comune, predisposto a seguito del caso dell’Istituto San Francesco, è stata rilevata la presenza del batterio Legionella nell’impianto idrico del Nido d’Infanzia Il Girotondo. Appena appresi i risultati, sono state valutate diverse opzioni per diminuire al massimo i disagi per l’utenza e i corpo insegnanti. La soluzione individuata stabilisce la chiusura del Nido fino a venerdì 7 febbraio compreso per permettere le operazioni di sanificazione e la predisposizione di un sistema alternativo di approvvigionamento idrico. Questo sistema servirà a scongiurare una chiusura più lunga in attesa dei risultati delle controanalisi (circa 20 giorni) e sarà comunque sottoposto al parere dell’Asl prima della sua effettiva messa a regime.

Le analisi hanno rilevato la presenza del batterio anche nella Palestra piccola della Scuola Secondaria di I grado Michele Rosi, per cui è stato organizzato un piano di sanificazione che non prevede la chiusura del plesso, ma solo ed esclusivamente della palestra per alcuni giorni.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa

