Cordone e Manuelli (Lega) ricordano Mauro Olmucci a nove anni dalla scomparsa

A distanza di nove anni dalla sua prematura scomparsa (3 febbraio 2011), l'esponente leghista Marco Cordone(Consigliere Nazionale ANCI) ed il Capogruppo del Carroccio al Comune di Gambassi Terme, Marco Manuelli ricordano Mauro Olmucci, già Consigliere comunale di Gambassi Terme e fondatore della Lega nell'Empolese Valdelsa insieme allo stesso Cordone che aggiunge: "Mauro era oltre che un militante della Lega, un mio amico personale e, quando ci lasciò, decidemmo di intitolare a lui la sezione Empolese Valdelsa della Lega perché quando anche nelle nostre zone era molto difficile essere leghisti Mauro teneva sempre alto il vessillo con Alberto da Giussano. Lo conobbi nella prima metà degli anni '90 su un pullman che andava a Pontida e con lui nel settembre del 1994, ho fatto il primo banchino a Gambassi Terme; mi torna in mente, tra le tante cose fatte insieme, un mitico sopralluogo di circa 20 anni fa sui cantieri arrugginiti della strada 429. Il ricordo di Olmucci, ci dà ancora tanta forza per andare avanti nel nostro impegno politico. Stai tranquillo Mauro, non molleremo mai!".

Fonte: Ufficio Stampa

