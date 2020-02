Misericordia Figline, cinque cipressi al Comune

Sono 5 i cipressi che la Misericordia di Figline ha donato, nelle scorse settimane, al Comune di Figline e Incisa Valdarno e che sono già stati ripiantati nella zona del Cassero, lungo le mura del Cimitero monumentale di Figline.

“Si tratta di un modo per ringraziare il Comune di un servizio prestato lo scorso Novembre, quando la Misericordia ci chiese aiuto per la messa in sicurezza di una delle torri del suo cimitero monumentale – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Bianchini -. È su una di esse, infatti, che incombeva un pino, che necessitava di essere abbattuto sia perché rappresentava un ostacolo alle operazioni di ristrutturazione dell’edificio sia per prevenire eventuali cedimenti. In cambio, per ringraziarci del sollecito intervento del nostro ufficio Ambiente e delle squadre comunali, ci sono state donate queste piante, già messe a dimora nei giorni scorsi”.

Così facendo, inoltre, le nuove piante sono andate a ricostituire il filare di cipressi danneggiato due anni fa da atti vandalici.

“Un dono che ha quindi un triplo valore simbolico – conclude l’assessore Bianchini -, perché sottolinea l’attenzione di molti nostri concittadini all’Ambiente, l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato e della fiducia nei confronti dei professionisti del nostro ente”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa

