Novoli, scooter travolge pedone a Firenze

Incidente in via Galliano a Firenze intorno alle 17.55 di oggi, 3 febbraio. Uno scooter ha investito un pedone mentre stava attraversando la strada. Coinvolti nell'incidente un uomo di 58 anni, a bordo dello scooter e un uomo di 94 anni che stava attraversando a piedi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. I due feriti sono stati trasportati in ambulanza all'Ospedale di Careggi. Il 94enne è in codice giallo, mentre il 58enne in codice verde.

Il traffico è rimasto bloccato per permettere agli agenti i rilievi del caso. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente, ma da alcune testimonianze raccolte sembra che dopo l'impatto il pedone sia stato sbalzato contro le auto in sosta.

