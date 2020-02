Poste Italiane, a Iolo una delle vincitrici in Toscana di 'Associazione Vincente'

È Francesca Lomanto, giovane laureata di Iolo, in provincia di Prato, una delle prime clienti in Toscana ad essersi aggiudicata uno dei cento Tablet Samsung Galaxy tabS5 dal valore di 500,00€, messi in palio dal Concorso “Associazione Vincente” di Poste Italiane edizione luglio-settembre 2019, per tutti coloro che effettuano l’associazione dell’IBAN del loro conto corrente bancario al Libretto di Risparmio Postale.

Francesca ha ricevuto il suo premio nell’Ufficio Postale di Iolo, dalle mani della direttrice Tina Romano, dalla collaboratrice Valentina Tempestini e dallo specialista Samuele Madiai e ha raccontato a tutti la sua esperienza: “All’inizio ho pensato ad uno scherzo o ad una truffa. Solo dopo aver contattato la direttrice dell’Ufficio Postale di Iolo, con stupore e soddisfazione ho realizzato che era tutto vero. Sono titolare di libretto di risparmio postale, ringrazio Poste Italiane per avermi informata di questa nuova interessante promozione e per il premio ricevuto”.

Poste Italiane ricorda alla clientela che il Concorso “Associazione Vincente” sarà attivo fino al 15 febbraio prossimo, con estrazione dei premi entro il 31 marzo, tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet www.poste.it o contattando il Call Center dedicato al numero verde 800.185.490.

Fonte: Ufficio Stampa

