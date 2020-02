Professoressa contro la Segre, i senatori Parrini e Biti (Pd): "Parole gravissime"

I senatori del Pd Caterina Biti e Dario Parrini hanno presentato un'interrogazione urgente alla ministra della Pubblica istruzione Lucia Azzolina per denunciare quanto accaduto in una scuola media a Firenze, dove una professoressa attaccato la senatrice Segre:

"Le frasi della docente fiorentina contro Liliana Segre sono gravissime. Poco importa se questa insegnante non vuole che sia definita antisemita o nazista: chi svilisce l’impegno per la memoria di ciò che è successo nei campi di sterminio, arrivando persino ad attaccare una donna straordinaria come la senatrice Segre, non può avere alcun ruolo nell'educazione dei ragazzi"

