Rassegna urbanistica regionale in mostra a Empoli

La IV Rassegna urbanistica regionale della Toscana torna in mostra (di nuovo). Dopo il successo della manifestazione organizzata a ottobre da INU Toscana, presso la Palazzina Reale della stazione di Santa Maria Novella, con la collaborazione della Fondazione Architetti Firenze e il patrocino del Dipartimento di Architettura di Firenze, e la mostra organizzata a novembre presso il Dipartimento di Architettura di Firenze i ca. 50 pannelli della RUR, presentati da 26 espositori (enti pubblici, professionisti, università), tornano in mostra a documentare lo stato dell'arte della pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale in Toscana, da lunedì 3 Febbraio a venerdì 6 marzo 2020 nello spazio espositivo dei corsi di laurea in Pianificazione Territoriale, in via Luigi Paladini 40 ad Empoli.

Siamo felici di collaborare con INU Toscana per portare quest'importante mostra nella nostra sede, in modo da diffondere il più possibile alla cittadinanza toscana l'impegno profuso delle pubbliche amministrazioni nella pianificazione territoriale. Siamo inoltre fiduciosi che i nostri studenti triennali e magistrali provenienti da tutta Italia e dall'estero, apprezzeranno la mostra, che potranno visitare comodamente nei locali della scuola, e beneficeranno nella loro formazione didattica delle numerose esperienze di pianificazione comunale e d'area vasta e di rigenerazione urbana e territoriale sviluppate negli anni dalla Regione Toscana.

La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00. Per maggiori informazioni scrivete a lorenzo.bambi@unifi.it.

