Recupero ex Sert Empoli, chiuso per 4 giorni tratto di via dei Neri

Sta proseguendo l’intervento di recupero e consolidamento dell’immobile Ex Sert, posto in piazza XXIV Luglio, nell’ambito del Progetto di Innovazione Urbana che sta riguardando e interesserà anche spazi pubblici aperti e edifici comunali, da Largo della Resistenza al vecchio ospedale.

Nei prossimi giorni sarà necessario chiudere il primo tratto di Via dei Neri, compreso tra piazza XXIV Luglio e Via Leonardo da Vinci,

Una chiusura derivante dalla necessità di effettuare alcuni scavi in Via dei Neri necessari alla eliminazione delle interferenze dei cavi dei servizi informatici con la zona interessata dal cantiere dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'edificio ex Sert.

Per poter garantire l'accesso a Via Da Vinci e quindi al secondo tratto di Via dei Neri e a Piazza del Popolo, nel periodo di chiusura verrà consentito l'accesso in Via Giuseppe del Papa, tratto da Via Ferrucci a Via Da Vinci, per poi percorrere un breve tratto della stessa Via da Vinci e riprendere Via dei Neri.

La polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha predisposto un’ordinanza in tal senso. Visto che si tratta di un’area del centro storico in Zona a Traffico Limitato si raccomanda di moderare la velocità e di prestare massima attenzione alla presenza di pedoni e ciclisti.

