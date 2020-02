Ruba in un negozio di alta moda a Firenze, inseguito e arrestato

Un 49enne è stato arrestato per aver rubato una borsa e tre paia di occhiali nella boutique Louis Vuitton in piazza Strozzi a Firenze. Una guardia giurata lo ha visto e lo ha inseguito in strada insieme a un carabiniere, che in quel momento era libero dal servizio, che ha assistito alla scena. Il 49enne è già noto alle forze dell'ordine per lo stesso tipo di reati è stato arrestato dai carabinieri con l' accusa di tentata rapina impropria. Recuperata e restituita la refurtiva del valore di 3.400 euro.

