Schiacciato dal carrello elevatore, muore 60enne

A Minucciano, in Lucchesia, un 60enne è morto dopo essere stato schiacciato da un carrello elevatore. L'uomo era titolare di un'impresa di ortofrutta in zona Pieve San Lorenzo. Secondo quanto riportato, stava lavorando in via della Stazione con il muletto quando è finito schiacciato. I carabinieri hanno fatto i rilievi mentre la Croce Bianca di Casola è giunta sul posto assieme all'elisoccorso Pegaso. Purtroppo è stato vano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare la salma dal macchinario.