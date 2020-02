Sesso nel centro massaggi, sequestrato immobile a Montecatini

I carabinieri di Montecatini Terme hanno disposto il sequestro preventivo di un immobile sito in via Nazario Sauro a Montecatini, emesso dal GIP presso il Tribunale di Pistoia su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Nel corso delle indagini è emerso che in quell'immobile, adibito a centro massaggi e gestito da una cinese di 26 anni residente a Montecatini, venivano concesse prestazioni sessuali a pagamento da parte delle addette.

La giovane cinese, in qualità di gestore del centro, veniva denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pistoia per favoreggiamento della prostituzione.

Tutte le notizie di Montecatini Terme