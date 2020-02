'Sogno', il circo si fa teatro a Santa Maria a Monte

Sabato 8 Febbraio alle ore 17:00 andrà in scena, presso il Teatro di Bò di Santa Maria a Monte, lo spettacolo “SOGNO” di Chez Nous,..le Cirque! Di e Con Cristiano Masi.

Il “Sogno” di Rufus è, a suo modo, una piccola follia: come è possibile portare oggi, a teatro, quel mondo magico e sognante del circo e del suo principale protagonista da sempre, il Clown, senza far sentire al pubblico il tempo che passa ed è passato? “Sogno” è proprio questo, uno spettacolo in cui si fondono un repertorio classico che affonda le proprie ra-dici nella tradizione clownesca con uno spirito nuovo, fresco ed originale, che trascina chi assiste, anche se soltanto per un’ora, in questa piccola follia, quella stessa magia eterna ed universale che ha sempre animato ed anima tutti i clown dalla notte da tempi… Per-ché, parafrasando il grande Fellini, su quel palco, alla fine, non c’è che uno specchio dell’uomo.

Fonte: Ufficio Stampa

